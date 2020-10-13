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'de atlı polisler siyahi adamı köle gibi gezdirdi! 1 milyon dolarlık dava açtı

'de büyük protestolara sahne olmasına rağmen siyahilere yönelik güvenlik güçlerinin ırkçı yaklaşımları sürmeye devam ediyor. ABD’nin Teksas eyaletinde iki atlı polisin kelepçelediği ve ata halatla bağlayarak cadde boyunca götürdüğü siyahi vatandaş (44), 1 yıl sonra atlı polislere yaklaşık 1 milyon dolarlık dava açtı. Neely, davayı polis memurları tarafından şehrin ortasında “köle” gibi götürülerek aşağılandığını öne sürerek açtığını açıkladı. İşte haberin detayları ve o görüntüler!

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 12:14 Son Güncelleme: 13.10.2020 12:47 ABONE OL
ABD'de atlı polisler siyahi adamı köle gibi gezdirdi! 1 milyon dolarlık dava açtı

Galveston'da Ağustos 2019 yılında yaşanan olayda Donald Neely, izinsiz bir işyerine girdiği için gözaltına alındı. Neely'i gözaltına alan atlı polis memuru siyahi adamı, polis merkezine kadar halatla ata bağlı bir şekilde götürdü. Olayın fotoğraflarının yayınlanmasından sonra ABD basını, eski zamanlarda 'kölelik dönemine' benzetti. Sosyal medyadaki pek çok kişi, Neely'nin görüntülerini ABD'nin kölelik dönemiyle karşılaştırdı.

Donald Neely, bir yıl sonra polis departmanının bağlı olduğu Galveston kenti idari yönetimine yaklaşık 1 milyon dolarlık dava açtı.

Neely'in avukatları adamın eski zamanlardaki bir köle gibi şehirde gezdirildiğini ifade ederek bu durumun son derece küçük düşürücü olduğunu ifade etti.

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ABD'de atlı polisler siyahi adamı köle gibi gezdirdi! 1 milyon dolarlık dava açtı
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