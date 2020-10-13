AB’nin enerji güvenliği tehlikeye giriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Erdoğan, ilişkilerin canlandırılması, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı'nın gerçekleşebilmesi için AB'den somut adımlar beklediklerini dile getirdi. Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirten Erdoğan, AB'ye "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü" konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma çağrısında bulundu. Bu arada Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü nedeniyle de bir mesaj yayımladı.