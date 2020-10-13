Adıyaman’da “Hatay İçin Bir Fidan Dik” Kampanyası

Hatay'da meydana gelen yangının ardından harekete geçen Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Orman Fidanlık Şefliğinde okullara dikilmek üzere fidan dağıtımı başladı.





"BİR YANAR, BİN DİKERİZ"

Hatay'da meydana gelen orman yangınının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz; Okulların arzu ettikleri kadar fidan alıp okul bahçesine dikmeye başladığını aktardı. Alagöz, "İnşallah ülke geneli dikeceğimiz fidanlarla yanan ormanlarımızın yerini dolduracağız. Bu konuda kampanya başlatan orman bakanlığımıza ve Adıyaman Orman Fidanlık şefliğimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





İSTEYEN OKULA 30 FİDAN

Konuyla ilgili açıklamada bulunan yetkililer şöyle konuştu: "Hatay'da meydana gelen orman yangını adeta ciğerimizi yaktı. Milli Eğitim Bakanlığımızın twitleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz tensipleri ile Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğümüz Koordinesinde dâhili ve harici bütün hainlere inat 'Bir Yanar Bin Dikeriz' sloganı ile geleceğe nefes olmak için Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm il ve ilçe okullarımıza dikilmek üzere Kızılçam, Fıstıkçamı, Meşe, Badem, Servi türlerden fidan dağıtımına başladık. Her okulumuza bir adet planlanmıştı ancak isteğe bağlı olarak 25-30 arası fidanda verebiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."