Alçak saldırı ikinci Hocalı katliamıdır

Ermenistan'in, Kremlin'de varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Azerbaycan topraklarındaki sivilleri hedef almasının kabul edilemez olduğunu belirten Prof. Dr. attar, "Ermenistan Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'de ateşkes anlaşmasının mürekkebi kurumadan ateşkesi ihlal etmekle kalmadı. Hocalı Soykırımı sonrasında ikinci defa soykırım gerçekleştirdi. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, AGİT Minsk Grubu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi harekete geçmelidir. 30 yıldır suskun olanların iki yüzlülüğü ortadı. Gence'de yapılan alçak salıdırı için acilen harekete geçilip, Ermenistan'ın işlediği suçların hesabını sormalıdır" diye konuştu.

YASAKLANMIŞ SİLAHLAR



Ermenistan'ın, ateşkes anlaşmasına rağmen Azerbaycan topraklarındaki sivilleri hedef almaya devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Prof. Dr. attar sözlerini şöyle sürdürdü: "Gece boyunca yasaklanmış silahlar ve füzeler ile sivil halkı hedef alan Ermenistan ordusunun saldırısı sonucunda dördü kadın 9 sivil hayatını kaybetti, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 36 kişi ağır yaralandı, yüzlerce ev ve iş yerleri harabeye döndü.Ermenistan 'nın uluslarası hukuka ve Cenevre sözleşmesine aykırı davranışlarının cezalandırılmasını talep ediyoruz"

BİR KADIN, BİR ANNE OLARAK SESLENİYORUM

Otuz yıldır bölgede akan kanların müsebbibinin Ermenistan olduğnu belirten attar, "Güney Kafkasya'da hamilerinin sayesinde terörü devlet seviyesinde meşrulaştıran ve kadınları çocukları öldürmek gibi insanlık dışı yöntemlere başvuran kanlı Ermenistan Devletinin yaptıklarına Batılı Devletlerden kimse dur demeyecek mi? Uluslarası çocuk ve kadın teşkilatları, insan hakları kurumları , dünyanın gözleri önünde insanlığı katleden Ermenistan 'a neden tepkisiz kalıyorsunuz. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali cezasız kaldığı için bundan güç alarak masum insanların doğal yaşam hakkını elinden aldığı gerçeğini görmüyor musunuz? Sizden bir kadın, anne ve bilim insanı olarak talep ediyorum, masum kanların durdurulması için Ermenistan'ı durdurun. Bölgede fitne çıkarmak için azami gayret sarf eden Ermenistan 'a ekonomik ambargo uygulanmasını talep ediyoruz..."