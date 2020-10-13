Babasını öldürdükten sonra canına kıydı!

Tunceli'de bir şahıs babasını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Uçar (25), babası Hüseyin Uçar'ı (49) evin içinde av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı Murat Uçar, babasını öldürdükten sonra evlerinin önüne çıkarak aynı av tüfeği ile kendini de vurdu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki şahsın da öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.