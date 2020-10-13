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Babasını öldürdükten sonra canına kıydı!

'nin Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında meydana gelen olay şoke etti. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs babasını öldürdükten sonra aynı silahla etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 13.10.2020 16:19 Son Güncelleme: 13.10.2020 16:25 ABONE OL
Babasını öldürdükten sonra canına kıydı!

Tunceli'de bir şahıs babasını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Uçar (25), babası Hüseyin Uçar'ı (49) evin içinde av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı Murat Uçar, babasını öldürdükten sonra evlerinin önüne çıkarak aynı av tüfeği ile kendini de vurdu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki şahsın da öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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Babasını öldürdükten sonra canına kıydı!
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