BELTUR’da 30 milyon liralık vurgun iddiası

BELTUR'DA yaşanan usulsüzlüğün ardından 30 milyon liralık vurgun iddiası ortaya atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin dün yapılan ekim ayı ilk toplantısında konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, BELTUR'a ait sahildeki bazı işletmelerin hangi firmalara verildiğini sorarak, "Birtakım duyumlar alıyoruz, 30 milyon TL'nin iç edildiği ile ilgili. Neden BELTUR Genel Müdürü görevden alınıp, Halk Ekmek Genel Müdürü'nün oralara getirildiğini biliyoruz. Para getiren şirketleri, kendi yandaş şirketlerine peşkeş çektirmeyeceğiz." diye konuştu. İBB Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar da 1994'te halkın kullanımına açılan BELTUR sosyal tesislerinin "birtakım elitlerin" uğrak yeri haline getirilmeye çalışıldığını öne sürerek, "BELTUR halka ucuz hizmet verme amacıyla kuruldu, peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.