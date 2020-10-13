Yaşı küçük çocukların dilendirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi'ne gelen ihbarlar nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR İÇİN OPERASYON YAPILDI

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde ilçede operasyon başlattı. Kartal İlçesi'nde Çanakkale Caddesi İle Turgut Özal Bulvarı kesişimine getirilen ve dilencilik yaptırılan yaşı küçük çocuklar takibe alındı. Yaşı büyük kadınların uzaktan bu çocukları kontrol ettiği tespit edildi.

İstanbul'da dilendirilen 19 çocuk muhafaza altına alındı | Video

19 ÇOCUK MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Ayrıca yaşı büyük erkek şüphelilerin de 100 metre uzaklıkta çocuklardan elde ettikleri gelirle alkol alıp çevreyi rahatsız ettikleri tespit edildi. Yapılan operasyonla yaşı küçük 19 çocuk korumaya alındı. Çocuk dilendiren şüphelilerden 12 kişi için adli işlem başlatıldı.Dilendirilen 19 çocuk muhafaza altına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde dilendirilen çocuklarla ilgili ilçede operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 19 çocuk koruma altına alınırken, çocukları dilendiren 12 şüpheliye adli işlem yapıldı

Yaşı küçük çocukların dilendirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi'ne gelen ihbarlar nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR İÇİN OPERASYON YAPILDI

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde ilçede operasyon başlattı. Kartal İlçesi'nde Çanakkale Caddesi İle Turgut Özal Bulvarı kesişimine getirilen ve dilencilik yaptırılan yaşı küçük çocuklar takibe alındı. Yaşı büyük kadınların uzaktan bu çocukları kontrol ettiği tespit edildi.

19 ÇOCUK MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Ayrıca yaşı büyük erkek şüphelilerin de 100 metre uzaklıkta çocuklardan elde ettikleri gelirle alkol alıp çevreyi rahatsız ettikleri tespit edildi. Yapılan operasyonla yaşı küçük 19 çocuk korumaya alındı. Çocuk dilendiren şüphelilerden 12 kişi için adli işlem başlatıldı.