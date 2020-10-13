FETÖ operasyonu 9 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerine yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalananlar arasında 2 ihraç Öğretmen, 1 özel sektörde çalışan Öğretmen, 4 aktif ve 1 emekli asker ile meslekten ihraç 1 polis bulunuyor. Gözaltına şahısların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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