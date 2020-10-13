Görüşmelere Türkiye’nin katılmasını istiyoruz

AzerbaycanCumhurbaşkanı İlham Aliyev bir TV kanalına verdiği demeçte önemli mesajlar verdi.Dünya basınında tahrif edilmiş malumatlar yer alıyor. Gerçeği anlatmak için büyük çaba gerekiyor. Türk basını gece gündüz gerçekleri dünyaya duyuruyor. Ateşkesi Ermenistan bozdu. Ermenistan terör devletidir, faşisttir ve işledikleri cinayet bunu bir daha gösterdi. Ümit ediyoruz ki bu mesele siyasi yollarla çözülecek.Savaş meydanında kaybediyorlar. Her gün bir köy, bir kasaba işgalden kurtarılıyor. Hocalı soykırımını yapanlar Gence saldırısını da yapıyor. Bizce bu karar şahsen Ermeni Başbakan Paşinyan tarafından verildi. Paşinyan'ın psikolojisi çok bozulmuş. Sağduyulu karar veremiyor. Bu gece büyük bir özel komando grubu Hadrut'u yeniden ele geçirmeye çalıştı, ancak yok edildiler. Cevabımızı sahada veriyoruz. Yitirdiklerimizin intikamını savaş meydanında alıyoruz.Biz toprak bütünlüğümüzü sağlamak istiyoruz ve bunun için yeterli gücümüz var. Kardeş Türkiye'den gelen destek, kardeşim Erdoğan'ın açıklamaları bütün dünyaya gösterdi ki Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Biz sabır gösteriyoruz. Kalıcı ateşkes için Ermenistan işgal ettiği toprakları bırakacak. Kim ne derse desin, asla geri dönmeyecekler. Bizi oradan hiçbir kuvvet çıkartamaz. Moskova'da masadaki anlaşma çıkarımıza tam uymuyor.Bölgede hangi mesele Türkiye'siz çözüldü? Türkiye neden Minsk Grubu'nun eş başkanı olmasın? Ermenistan'la Dağlık Karabağ sorununun çözümü için görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmiyoruz ancak Türkiye'nin sürece dahil olması gerekir. Küresel bir güç olan Türkiye'nin görüşmelere katılmasını istiyoruz.AZERBAYCAN istihbarat kaynakları Ermenistan'ın ateşkes sonrası 'insani yardım teslimatı' kisvesi altında sivil uçaklarla silah taşıdığını duyurdu. Silah sevkiyatında Ermeni devlet yetkililerinin yurtdışı ziyaretlerinde bindikleri hükümete ait uçakların kullanıldığı belirtildi. Hatta Moskova görüşmelerine giden Ermeni heyetin dönüş yolunda kullandığı uçakta da sivil taşımacılıkla ilgili kanunlara aykırı olarak Rus silahları taşındığı öne sürüldü.