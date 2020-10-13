Haber oldukları sırada suçüstü yakalandılar!

Girdikleri kuyumcuları oyalayarak el çabukluğu ile altınları çalan biri kadın 2 azılı hırsız, görüntüleri haber kanallarında dolaştığı esnada Kocaeli'nde hırsızlık yaparken kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İstanbul Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde, 3 Ekim günü girdikleri kuyumculardan, bileklik alacağız bahanesi ile çalışanları oyalayan ve el çabukluğu ile yaklaşık 50 bin lira değerinde altınları çalan biri kadın 2 kişi, görüntüleri haber kanallarında dolaşırken Kocaeli'nde iş üstünde yakalandı.

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE...

3 Ekim 2020 günü İstanbul Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde, 2 ayrı kuyumcudan yankesicilik yolu ile hırsızlık olayı meydana geldi. Olayla ilgili olarak haber kanallarında şüphelilerin görüntüleri yayınlanırken, 12 Ekim günü önce Gebze İlçesinde, ardından İzmit İlçesinde aynı yöntem ile toplam 4 ayrı kuyumcudan yaklaşık 50 bin lira değerinde hırsızlık olayı yaşandı. Kuyumcuların durumu fark ederek polise bildirmesi üzerine, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Ekipleri harekete geçti.

ALTINLARA RAĞMEN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Yapılan kısa süreli çalışma sonucunda her iki şahısta İzmit İlçesi Yürüyüş Yolu üzerinde yakalandı. Şahsıların üzerinde çaldıkları bilekliklerde ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 ayrı suçtan sabıkalı A.Y ile 6 ayrı suçtan sabıkalı kadın H.İ, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şahısların üzerlerinde çıkan altınlara rağmen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Elegeçirilen altınlar ise sahiplerine sevk edildi.