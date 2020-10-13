“İBB’de vizyon eksikliği var”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yüksek maliyet iddiasıyla söküp yerine graffiti çalışması yapmaya başladığı dikey bahçeler meclis gündeminde tartışma konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, dikey bahçelerin kaldırılmasına tepki göstererek, "Açıklanan rakamlar gerçek dışı. İBB'de şu an vizyon eksikliği var. Dünya çatıyı çimlendirmek için uğraşıyor. Duvarları çimlendirmek için uğraşıyor, biz mevcudu yıkmaya kalkıyoruz" dedi. Göksu, israf iddialarının da gerçekçi olmadığını savunarak, "Yılbaşı gecesi kullandığınız havai fişeklere bakın, bir yemek için kişi başı ödediğiniz 6 bin 500 liraya bakın" ifadesini kullandı.