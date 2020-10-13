İzmir’de AK Partili gençlere provokatif saldırı

İzmir Konak'ta stant açan AK Parti Gençlik Kolları üyesi gençler, 6-7 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Standa saldırıp broşürleri yere atan gruba karşı AK Partili gençler "Recep Tayyip Erdoğan" sloganıyla karşılık verdi. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklama yapıp saldırıya tepki gösterdi.İzmir Konak'ta önceki gün Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde stant açan AK Parti Konak Gençlik Kolları üyesi gençler, karşıt görüşlü gençlerin saldırısına maruz kaldı.Saldırganlar stanttaki broşürleri yerlere atıp AK Partili gençlere saldırdı. Kimliği belirlenemeyen 6-7 kişilik grubun saldırısına uğrayan AK Partili gençler ise "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak saldırganlara karşılık verdi.Olaya ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kendilerine hakaret eden zorba sokak çetelerine karşı, gençlerin siyasette önünü açan ve demokratik yollarla davasını savunmayı öğreten liderlerinin ismini yürekten haykıran genç kardeşlerim, harikasınız!"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya da sosyal medyada yaptığı paylaşımla AK Partili gençlere destek oldu: "Kendilerine hakaret edenlere, eylemlerini tahkir edenlere karşılık siyaseten örnek aldıkları liderlerinin ismini coşkuyla söyleyen gençler... Saldırgan grubun provokatif tahriklerini akıllıca bertaraf eden gençlerimizi yürekten selamlıyorum."AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan paylaşımında, "Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Konak Gençlik Kollarımız tarafından kurduğumuz standa saldıran 'Çapulcu provokatör' takımını şiddetle kınıyorum. Sizler zorbalıklarınızla Tayyip Erdoğan'ın gençliğini yıldıracağını mı sandınız? Gafiller. AK Gençlik Konak" dedi. Saldırı sosyal medyada büyük tepki topladı.