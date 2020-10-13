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Jandarma'dan sahte alkol operasyonu!

ekipleri; Arnavutköy’de sahte alkol imal eden 1 şahsı yakaladı. Hakkında mala zarar verme suçundan yakalama kararı olduğu ortaya çıkan şüpheli S.B.’nin kullandığı araç ve imalathane olarak kullandığı depoda yapılan aramalarda; 79 adet koli içerisinde 25 litrelik plastik bidonlar içerisinde 1975 litre sahte alkol, 1 adet metal arıtma tankı, 2 adet plastik depolama su tankı, 1 adet elektrik panosu, 2 adet soğutmada kullanılan klima paneli ve 1 adet su dinamosu ele geçirildi. Yakalanan E.C. ve S.B. isimle şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 13.10.2020 08:46 Son Güncelleme: 13.10.2020 08:59 ABONE OL
Jandarma'dan sahte alkol operasyonu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; bir şahsın sürekli olarak Arnavutköy'de bulunan bir depoya gelerek koliler içerisinde malzeme indirdiği ve buradan da yükleme yaptığı bilgisi alındı.

Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; S.B. isimli şüpheli şahsın E.C. isimli şahsa ait depo olarak kullandığı adrese sürekli olarak girip çıktığı tespit edildi.

Şüpheli şahsı yakalamak ve suç aletlerini ele geçirmek için operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliyi yapılan takiple kıskıvrak yakaladı. S.B. nin kullandığı araçta yapılan aramalarda; 25 adet koli içerisinde 25 litrelik beyaz renkli plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 625 litre sahte alkol, E.C. isimli şahsa ait imalat yapılan depoda yapılan aramada ise; 54 adet koli içerisinde (5 litrelik beyaz renkli plastik bidonlar içerisinde 1350 litre sahte alkol, 1 adet metal arıtma tankı, 2 adet plastik depolama su tankı, 1 adet elektrik panosu, 2 adet soğutmada kullanılan klima paneli ve 1 adet su dinamosu ele geçirdi.

Jandarma’dan sahte alkol operasyonu | Video

E.C. ve S.B. isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Jandarma'dan sahte alkol operasyonu!
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