Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı

Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi Kanuni, 15 Mart'ta Türkiye'ye getirilerek Silifke'nin Taşucu Mahallesi'ndeki NATO limanına yanaştı. Geminin burada bakım-onarım ve güncelleme çalışmaları yapıldı. Kanuni'nin bugün bakım ve onarımı tamamlandı.

İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKACAK

Geçtiğimiz cumartesi günü test seyrine çıkan ve kıyıdan yaklaşık 2 deniz mili uzağa demir atan Kanuni, tespit edilen eksiklerin tamamlanması için yeniden limana döndü.

Dün itibari ile tüm çalışmaların sona erdiği geminin bugün akşam saatlerinde bağlı bulunduğu limandan ayrılıp İstanbul Haydarpaşa Limanı'na doğru yola çıkması bekleniyor.

KARADENİZE DÜMEN KIRACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." diye konuştu.

Kanuni 2021’de Karadeniz’de arama yapacak

Kanuni sondaj gemisi Karadeniz’e açılmaya hazırlanıyor