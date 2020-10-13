Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kütahya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 11'i tutuklandı

'da operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 11'i tutuklandı

’da terör örgütü /PYD operasyonunda gözaltına alınanlar arasında çok sayıda kritik ismin olduğu ortaya çıktı. Gaybubet evlerine yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında örgütün Kütahya ve Adana ile de var. Para kasasının da yakalandığı evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda TL, döviz, altın, örgütsel doküman ve sahte kimlik ele geçirilmişti.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 13.10.2020 17:08 Son Güncelleme: 13.10.2020 17:15 ABONE OL
Kütahya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 11'i tutuklandı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Perşembe günü sabah saat 07.00'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Son dakika: Kütahya’da FETÖ’cülerin peynir kutularından servet çıktı! FETÖ ablaları adliyede

Operasyonda aralarında "gaybubet evleri"nde faaliyet gösteren çok sayıda firari şahsın ve terör örgütünün güncel yapılanmasını sağlayan il ablası ve para kasası konumunda olan şahısların da bulunduğu toplam 21 şüpheli yakalanmıştı. Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda TL, döviz, altın, örgütsel doküman ve sahte kimlik ele geçirilmişti. Paraların peynir kutularında gizlendiği de tespit edilmişti.

Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına 26 ilde dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında...

Adliyeye sevk edilen zanlıların yaklaşık 12 saat devam eden mahkeme sürecinin ardından tutuklama kararları çıktı. Hakim karşısına çıkartılan 21 şüpheliden 3'ü Cumartesi günü, 8'i de bugün tutuklanarak cezaevine konuldu. 10 zanlı ise denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında örgütün Kütahya il ablası N.T., Adana il ablası E.K. ve Polis Akademisi abisi S.Ç.'nin de yer aldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 11'i tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA