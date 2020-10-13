Nişanında takılan tüzüğü Azerbaycan’a yollamıştı

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'tan bir vatandaşın kendilerine mektup ve içerisinde altın yüzük gönderdiğini açıklamıştı.

Azerbaycan'ın Ermenistan ile mücadelesinde maddi ve manevi destek veren Kahramanmaraşlı Uhut Polat, Azerbaycan'ın Türkiye olarak her zaman yanında olup destek olduklarını ifade ederek "Gence'ye atılan bombadan dolayı çok çok üzüldük. Azerbaycanlı kardeşlerimize nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Bir mektup yazdık ve bu mektubun içerisine şanlı Türk bayrağımız ile kendi nişanımda takılan yüzüğü bıraktım. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu savaşta kendilerini asla yalnız hissetmesinler. Asker ve masum sivil vatandaşlarımıza kalkan olsun diye böyle bir girişimde bulunduk. Bu bizim yaptığımız kadir şinaslığı tüm vatandaşlar sergileyebilirler. Biz böyle bir milletiz. Nasıl ki Bosnalı ve Azerbaycanlı kardeşlerimize yardım edildiyse bizde onların yanındayız. Türkiye işgal edilmeyi ve işgalden kurtulmayı çok iyi bilen bir ülke. Daha 15 Temmuz'da işgalin kıyısından döndük. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu işgalden kurtulduk. İnşallah dileriz ki can Azerbaycanlı kardeşlerimiz de Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ ve diğer topraklarını kurtarırlar ve bu adaletsizlik bu zulüm son bulur. Azerbaycanlı bir asker için ya da ölen bir vatandaş için bir annenin gözünden akan yaş ile bizim gözümüzden akan yaş farksızdır. Biz her zaman iki devlet bir millet diye kendimizi ifade ediyoruz. Bu sadece sloganda değil, özde de olduğunu göstermek için böyle bir mektup yazmak istedim. Bizim burada derdimiz Azerbaycan'a tüm kamuoyuna dünyada haklılığı dillendirilsin. Onların işgal edilen toprakları kurtarılsın diye kamuoyu çoğunluğu sağlamaktır. Kesinlikle kendi reklamız olsun diye bir derdimiz yoktur. İnşallah bir an önce bu zulüm biter ve Azerbaycan'ın yanındayız" diye konuştu.

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