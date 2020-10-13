O terörist Kato’da öldürüldü

Şırnak'ta 2015'te FETÖ'cü hain bir polisin yapılacak operasyonu önceden teröristlere bildirmesi sonucu polislerin geçtiği güzergâha mayın döşenerek 3 polisin şehit edildiği saldırıyı planlayan terörist Nurgül Doğan etkisiz hale getirildi. PKK'lı terörist Nurgül Doğan, örgütün sözde özerklik ilanıyla 2015- 2016'da, Güneydoğu'daki birçok kenti harabeye çevirdiği çukur ve hendek olayları sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesindeki saldırıları organize etti. Terör örgütünün taşeron yapılanması YPS'nin tepe ismi olan Doğan ile evleri ve işyerlerini yağmalayan emrindeki kalabalık terörist grubunun Şehit Harun Boy Mahallesi'nde barındıkları tespit edilince operasyon kararı alındı. Ancak, Silopi TEM Şube'de görevli FETÖ'cü hain polis, teröristlerin başındaki Hebat kod adlı sorumluyu telefonda arayarak operasyonu haber verdi.Terörist Habat ise durumu Yıldız kod adlı Nurgül Duran ile paylaşarak 10 Kasım 2015 sabahı erkenden mahallenin çembere alınarak operasyon yapılacağını bildirdi. Duran'ın talimatıyla harekete geçen teröristler de önceden 25 farklı noktaya yerleştirdikleri bombaları yerinden çıkarıp, geceden polislerin geleceği güzergâhta, parke taşlarının altına yerleştirdi. Ertesi sabah kuşatılan mahalleye operasyon başlatıldı. Ancak bir zırhlı polis aracı sokak arasına girdiğinde teröristler 150 kiloluk bombayı patlattı. FETÖ-PKK hain ittifakıyla polis memurları Hilmi Bardakçı, Hasan Aslan ve Sabri Altınbaş şehit oldu. Daha sonra güvenlik güçlerine teslim olan terörist Özcan O. ifadesinde Hebat'ın kendilerine bilgi sızdıran bir polisle telefonda görüşmesinin ardından, mayınları daha önce döşedikleri yerden çıkarıp 3 polisi şehit ettikleri yere döşediğini anlattı. 23 Eylül'de Beytüşşebap'taki Kato Dağı'nın Tahte Reş bölgesinde düzenlenen operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan kimlik tespitinde, teröristlerden birinin, 1 milyon lira ödüllü turuncu kategoride aranan "Yıldız" kod adlı Nurgül Doğan olduğu ortaya çıktı. Saldırıları Nurgül Doğan ile birlikte planlayan Destan kod adlı Kadri Sencer ise daha o dönemde düzenlenen nokta operasyonuyla öldürülmüştü.