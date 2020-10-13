Sakarya’da 9 kişi karantina yurduna alındı

Sakarya'da maskesiz sokağa çıktığı için ikinci kez güvenlik güçlerine yakalanan 9 kişi karantinaya alındı.

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa maske takmadan çıkan kişilere ilk ihlalde 392, ikinci ihlalde 900 lira para cezası kesilmesi ve 3 gün karantina yurdunda izole edilmesi kararı alındı. Alınan bu kararla birlikte il genelinde polis ve jandarma denetimlerini sürdürürken, kurallara uymayan 9 kişi hakkında 2. kez maske takmadan sokağa çıktığı için işlem yapıldı.

İlk ihlallerinde Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 392 lira, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 900 lira para cezası uygulanan 9 kişi daha sonra 3 günlüğüne karantina yurtlarına yerleştirildi. Öte yandan izolasyon da olması gerekirken kalacak yeri bulunmayan 11 kişi de yine karantina yurtlarına kondu. Sakarya'da karantina yurtlarında kalman sayısı 20 kişi olarak kayıtlara girdi.