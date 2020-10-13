SON DAKİKA: Fahrettin Koca 13 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye'de corona virüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 13 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 13 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

13 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 114.992

HASTA SAYISI: 1.632

VEFAT SAYISI: 62

İYİLEŞEN SAYISI: 1.314

TEDBİRLERE BİRLİKTE UYARAK VİRÜSÜN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 115.605

HASTA SAYISI: 1.614

VEFAT SAYISI: 58

İYİLEŞEN SAYISI: 1.301

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARIMIZDA BU HAFTA DÜŞÜŞ VAR

Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.