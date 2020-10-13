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SON DAKİKA HABER! 'da heyecan dorukta! 14 günde ikinci altın rezervi

Son dakika gelen habere göre 'da bir altın rezervi daha bulundu. 14 gün önce bulunan rezervin ardından yeniden sevindirici haber geldi. Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Corkez mevkii arasında 150 hektar alanda bir tonda; 1,3 gram altın, 7 gram gümüş rezervi bulundu. Peş peş bulunan rezervler "buranın taşı toprağı altın" dedirtti. İşte son dakika gelen haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:56 Son Güncelleme: 13.10.2020 12:18 ABONE OL
SON DAKİKA HABER! Erzurum'da heyecan dorukta! 14 günde ikinci altın rezervi

'un Olur İlçesinin Boğazgören Mahallesi'nde bulunan altın rezervinin ardından son dakika gelen habere göre Karaçoban'da da bulunması Erzurumlu vatandaşları sevindirdi.

SON DAKİKA HABER! Erzurum'da heyecan dorukta! 14 günde ikinci altın rezervi

ALTIN VE GÜMÜŞ REZERVİ BULUNDU

İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, "Karaçoban ilçemizin Hacı Bayram ile Corkez arasında yaptığımız laboratuar çalışmaları sonucu 150 hektarlık alanda altın ve gümüş rezervi bulduk.

SON DAKİKA HABER! Erzurum'da heyecan dorukta! 14 günde ikinci altın rezervi

URANYUM REZERVİ DE VAR

Ayrıca başka bir bölgemizde altın ve uranyum rezervine rastladık. Şimdi 'a yatırımcıları bekliyoruz." dedi.

SON DAKİKA HABER! Erzurum'da heyecan dorukta! 14 günde ikinci altın rezervi

"GENÇLERE İŞ KAPISI OLACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan altın sahasına sahip Boğazgören köyünün muhtarı Muhtarı Cafer Özçelik de açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABER! Erzurum'da heyecan dorukta! 14 günde ikinci altın rezervi

GENÇLER GERİ DÖNSÜN

"Öncelikle köyümüzden gurbette olan gençlerimizin köye geri dönmelerini istiyorum.

SON DAKİKA HABER! Erzurum'da heyecan dorukta! 14 günde ikinci altın rezervi

ALTIN ÇIKTIKTAN SONRA...

Bu saatten sonra her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum.

SON DAKİKA HABER! Erzurum'da heyecan dorukta! 14 günde ikinci altın rezervi

GENÇLERE İŞ KAPISI

Mahallemizde altın madeni işletmesi kurulunca mahallemizdeki gençlere iş kapısı olacak." dedi.

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SON DAKİKA HABER! Erzurum'da heyecan dorukta! 14 günde ikinci altın rezervi
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