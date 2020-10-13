SON DAKİKA HABERİ: 13 Ekim korona tablosu: 13 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı GÜNLÜK TABLO

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüs pandemisi ile ilgili son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından elde edilen filyasyon verileriyle günlük Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayılarını araştırmaya devam ediyor. 13 Ekim korona tablosu ile günlük coronavirüs vaka ve ölü sayısı son durumu merak eden vatandaşlarımız 13 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor.

13 EKİM KORONA TABLOSU: 13 EKİM TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 13 Ekim korona tablosu ile 13 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna ilişkin yanıtlara ilişkin son dakika ayrıntıları şöyle;