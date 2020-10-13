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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: 13 Ekim korona tablosu: 13 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı GÜNLÜK TABLO

SON DAKİKA HABERİ: : 13 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? GÜNLÜK TABLO

Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde il vakası tespit edilen corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Mart ayından bu yana uzman ekipleri tarafından yapılan çalışmalarıyla elde edilen bilgiler ışığında coronavirüs ölü ve vaka sayıları Sağlık Bakanı tarafından Twitter ya da Bilim Kurulu Toplantıları sonrası canlı yayında açıklanmaya devam ediyor. Bakan Koca’nın ile günlük son durum tablosunu paylaşmasını bekleyenler 13 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte ve son dakika Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı verileri…

Giriş Tarihi: 13.10.2020 18:24 Son Güncelleme: 13.10.2020 18:24 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: 13 Ekim korona tablosu: 13 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı GÜNLÜK TABLO

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüs pandemisi ile ilgili son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen koronavirüs salgınıyla ilgili tarafından elde edilen verileriyle günlük Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayılarını araştırmaya devam ediyor. ile günlük coronavirüs vaka ve ölü sayısı son durumu merak eden vatandaşlarımız 13 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor.

13 EKİM KORONA TABLOSU: 13 EKİM TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı tarafından duyurulan ile 13 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna ilişkin yanıtlara ilişkin son dakika ayrıntıları şöyle;

SON DAKİKA HABERİ: 13 Ekim korona tablosu: 13 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı GÜNLÜK TABLO

12 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...

Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.

SON DAKİKA HABERİ: 13 Ekim korona tablosu: 13 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı GÜNLÜK TABLO

11 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.

SON DAKİKA HABERİ: 13 Ekim korona tablosu: 13 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı GÜNLÜK TABLO

10 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin.

SON DAKİKA HABERİ: 13 Ekim korona tablosu: 13 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı GÜNLÜK TABLO

9 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun.

SON DAKİKA HABERİ: 13 Ekim korona tablosu: 13 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı GÜNLÜK TABLO

8 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin.

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SON DAKİKA HABERİ: 13 Ekim korona tablosu: 13 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı GÜNLÜK TABLO
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