Son dakika haberi... Başkent Ankara'ya iyi İstanbul'a kötü haber: Corona virüs raporunda dikkat çeken detay!

DİĞER İLLER STABİL

Hürriyet'in haberine göre; toplantılarda, İstanbul ve çevresi hariç tutulduğunda, Türkiye genelinde vaka sayısında düşüş ve durağanlık yaşandığı, ciddi bir hata yapılmaması durumunda kış aylarının bu düzeyde geçebileceği belirtildi.

Diğer illerde geçirgenlik bittiği için, kendi pandemisini kolay yöneteceği hesabı yapılıyor.