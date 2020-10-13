Son dakika haberi... Başkent Ankara'ya iyi İstanbul'a kötü haber: Corona virüs raporunda dikkat çeken detay!

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haberi... Başkent 'ya iyi 'a kötü haber: Corona virüs raporunda dikkat çeken detay!

Corona virüsle mücadele kararlılıkla devam ederken haberleri de üst üste geliyor. Vatandaşların rehavete kapılmaması, maske, mesafe ve hijyen kurallarını harfiyen uygulaması isteniyor. Ancak kurallara yeterince riayet edilmemesi virüsün yayılım hızını artırıyor. Başkent 'da virüsün yayılım hızı durağanlaşırken, 'da ise artmaya başladı. İstanbul, son vakalarla birlikte Ankara'yı neredeyse ikiye katladı.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:10 Son Güncelleme: 13.10.2020 09:11 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüste roller değişti! Pandemi raporunda dikkat çeken ayrıntı! Ankara'ya iyi, İstanbul'a kötü haber...

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan toplantılarda, pandemide sonbahar-kış tablosu değerlendirildi. Eylülün ilk 10 gününde 'da yaşanan büyük dalgalanma durağana geçti.

Son dakika: Koronavirüste roller değişti! Pandemi raporunda dikkat çeken ayrıntı! Ankara'ya iyi, İstanbul'a kötü haber...

Ekimin ilk haftalarında için öngörülen artış ise gerçekleşme aşamasında. Geçen ay 'daki artış İstanbul'un iki katıyken, son 10 gün içerisinde tam tersine döndü. İstanbul'daki vaka sayısı Ankara'nın iki katına çıktı.

Son dakika: Koronavirüste roller değişti! Pandemi raporunda dikkat çeken ayrıntı! Ankara'ya iyi, İstanbul'a kötü haber...

'un Marmara bölgesindeki illeri tetikleme olasılığına karşı önlemlerin arttırılacağı belirtiliyor. İstanbul'da çalışıp çevre illerde yaşayan ya da tam tersi durumda olanlar nedeniyle geçirgenliğin yüksek olduğu, bu nedenle İstanbul'daki artışın, diğer illerde artışa neden olacağı kaydediliyor.

Son dakika: Koronavirüste roller değişti! Pandemi raporunda dikkat çeken ayrıntı! Ankara'ya iyi, İstanbul'a kötü haber...

ve Marmara bölgesindeki pandemi yoğunluğunun aralık ayına kadar devam edeceği, bu nedenle de önlemlerde taviz verilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Son dakika: Koronavirüste roller değişti! Pandemi raporunda dikkat çeken ayrıntı! Ankara'ya iyi, İstanbul'a kötü haber...

UMUT YAZ AYLARINDA

Yetkililer, bütün bunlar dikkate alındığında pandeminin yerinde kontrol edildiği döneme girildiği, büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece bahar aylarına doğru, hem bağışıklıktaki artış hem de virüsün etkisinin azalmasıyla birlikte pandemide gerileme yaşanacağı görüşünde.

Olağanüstü gelişme olmazsa, yaz aylarında pandeminin sona ereceğini savunanlar bulunuyor.

Son dakika: Koronavirüste roller değişti! Pandemi raporunda dikkat çeken ayrıntı! Ankara'ya iyi, İstanbul'a kötü haber...

DİĞER İLLER STABİL

Hürriyet'in haberine göre; toplantılarda, ve çevresi hariç tutulduğunda, Türkiye genelinde vaka sayısında düşüş ve durağanlık yaşandığı, ciddi bir hata yapılmaması durumunda kış aylarının bu düzeyde geçebileceği belirtildi.

Diğer illerde geçirgenlik bittiği için, kendi pandemisini kolay yöneteceği hesabı yapılıyor.

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Son dakika haberi... Başkent Ankara'ya iyi İstanbul'a kötü haber: Corona virüs raporunda dikkat çeken detay!
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