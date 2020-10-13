Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Arapça Nutuk' çıkışıyla sosyal medyada alay konusu oldu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündem oldu "Suriyeli Türkmenlere TIR'lar dolusu yardım yaptık. Arapça Nutuk gönderdik!" | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik milliyetçilik eleştirilerine yanıt verdi. Iraklı Türkmenlere yardım yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, Suriye'deki Türkmenlere ise Arapça hazırlanan Nutuk'u gönderdiklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

KILIÇDAROĞLU: "TÜRKMENLERE ARAPÇA NUTUK GÖNDERDİK"

"Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere kim yardım yaptı, biliyor musunuz? Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Suriye'deki Türkmenlere Mustafa Kemal'in Arapça Nutuk'unu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bizim işimiz reklam değil."