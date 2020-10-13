SON DAKİKA HABERİ!:13 Ekim korona tablosu: 13 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı GÜNLÜK TABLO

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüs pandemisi ile ilgili son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından elde edilen filyasyon verileriyle günlük Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayılarını araştırmaya devam ediyor. 13 Ekim korona tablosu ile günlük coronavirüs vaka ve ölü sayısı son durumu merak eden vatandaşlarımız 13 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 13 Ekim korona tablosu ile 13 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna ilişkin yanıtlara ilişkin son dakika ayrıntıları şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.
Son dakika! 13 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video
Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.
Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.
Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin.
Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun.
Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin.