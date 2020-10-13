Son dakika: Sahte içki kabusu sürüyor! İstanbul'dan acı haberler geldi...

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İstanbul polisi dün kentte düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına almıştı.

AVCILAR'DA 6 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İstanbul'da sahte içki için kullanılan 6 ton metil alkol Avcılar'da bir depoda bulunmuştu. KOM Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma yürüten şube müdürlüğü ekipleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına almıştı.

SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 42'YE YÜKSELDİ

Kırklareli'de 7, İzmir'de 18, Mersin'de 5, İstanbul'da 7, Muğla, Aydın ve Trabzon'da 2'şer kişi hayatını kaybetti. Toplamda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 42 oldu.

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