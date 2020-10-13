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Son dakika: 'de acı olay! Babasını öldürüp, intihar etti

Son dakika haberi... merkeze bağlı Çiçekli köyünde (25) babası 'ı (49) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra, yaşamına son verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 16:52 ABONE OL
Son dakika: Tunceli'de acı olay! Babasını öldürüp, intihar etti

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında meydana geldi. Ailesiyle birlikte mezrada yaşayan Murat Uçar, henüz bilinmeyen nedenle evde bulunan av tüfeğiyle babası Hüseyin Uçar'ı öldürdü. Ardından da kapının önüne çıkıp, aynı tüfekle intihar etti. Silah sesleri üzerine eve gelen köylüler, baba ve oğlunun cansız bedenini buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Tunceli'de acı olay! Babasını öldürüp, intihar etti
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