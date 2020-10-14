Bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'daki evlat nöbeti 405'inci gününü geride bırakırken bir kavuşma haberi de dün geldi. Erzurum'un Horasan ilçesinden 15 Eylül 2019'da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Coşkun ailesi, eylemin 405'inci gününde terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatlarına kavuştu. Anne ve baba, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken, 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 25 yaşındaki oğlu İbrahim Coşkun ile kucaklaştı. Önceki gün teslim olan Coşkun, dün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde babası Mehmet Emin Coşkun ve annesi Safiye Coşkun'la bir araya geldi. 6 yıl aradan sonra oğlunu gören Coşkun ailesi çocuklarına sarılarak uzun süre hasret giderdi. Evladına kavuşan aile, buluşma sonrasında ise mutluluklarını nöbetin sürdüğü HDP il binası önündeki ailelerle paylaştı. Aileleri ziyaret eden anne Safiye, "Rabbim buradaki herkese bu sevinci yaşatsın" diyerek duygularını paylaştı.Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin de o isimler arasında yer almıştı. Bu arada 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı ise 181'e yükseldi.AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde yayladan 7 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Hazal için Diyarbakır'a gelen baba Mustafa Kaya da oturma eylemine dahil oldu. Kızının su getirmek için çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını söyledi. Kaya, bir süre sonra gelen telefonla kızının örgüt tarafından götürüldüğünü öğrendiklerini belirtti. Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.