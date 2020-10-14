Gence katliamının dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 10'uncu kurbanı Günay Zahid Aliyeva'nın (28) cenazesi, saldırıda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanına defnedildi. Aliyeva'nın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak için ilk önce baba evine götürüldü. Üzerine kırmızı bir duvak sarılan tabut Gence'deki İmamzade Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Aliyeva'nın cenazesi, gözü yaşlı kadınların haykırışıyla 11 Ekim'deki aynı saldırıda enkaz altında ölen eşi Adil Aliyev ve kayınvalidesi Afak Aliyeva'nın yanında toprağa verildi. Annesi, babası ve babaannesini saldırıda kaybederek öksüz ve yetim kalan Azeri çocuğun cenazede bir yakınının kucağında döktüğü gözyaşları ise yürekleri dağladı.Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış ve Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı. Moskova'daki görüşmelerde, Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı alınmıştı. Ateşkes üzerinden henüz 24 saat geçmeden Ermenistan ordusu Gence'ye füzeyle saldırdı. 10 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hunar Mammadov, Elvin Madatov ve Rufat Asadullayev isimli 3 askerin cepheden fotoğrafını yayımlayarak "3 cesur savaşçımız 7 tank, 1 zırhlı, 1 obüs imha ederek işgal edilen toprakların özgürleştirilmesinde büyük katkı sağladı" açıklaması yaptı.Gence saldırısında çocukları yaralanan anne Nuşabe Haydarova ve Elmira Kurbanova, Ermenistanlı annelere seslenerek "Tüm Ermeni anneleri, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a baskı yapmaya ve çocuklarının Karabağ'a gönderilmesine izin vermemeye çağırıyoruz" dedi.Kanada'nın Montreal kentinde bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturan Azerbaycanlılar ve Türklere saldırdı. Bazı araçların camları taşla kırıldı. Polis saldırganları arıyor.