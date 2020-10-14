CHP’li İBB, çocuk parkını satıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş İlçesi Dikilitaş Mevkii 25 ada 77 parseldeki arsayı mecliste park alanı olarak kararlaştırıldığı halde satışa çıkarıyor. Bugün 25 ada 77 parseldeki park taşınmazını ihaleye çıkaracak olan İBB, satışa çıkarılan arsanın muhammen bedelini 175 milyon lira olarak belirledi. Söz konusu alanın afet anında acil toplanma bölgesi olarak kullanılabilmesi için de ayrıca karar bulunuyor. Park ve acil toplanma alanı olarak belirlenen yerin, imar durumu ticaret ve konut alanı olarak gösterilerek ihaleye çıkarılması dikkat çekti. Aynı yer AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla park alanı olarak belirlenmişti. Ayrıca İBB, İstanbul Şişli'deki 1947 ada ve 60, 69 parselleri de 450 milyon liraya satışa çıkardı. Bugün ihalesi yapılacak olan 69 parselin Sultan Beyazıt Vakfiyesi'ne ait olduğu öğrenildi.