Ermenistan Tochka-U ile savaş suçu işledi

Ermenistan, sivil yerleşim yerlerine çok tehlikeli bir silah olan "Tochka-U" (79M) füzesiyle saldırıyor. Tochka-U füzesi, kimyasal savaş başlıklarının yanı sıra toplam ağırlığı 2 bin 10 kilo olan misket bombaları ve diğer savaş başlıklarını da taşıyabiliyor. SABAH'a konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Topraklarının Mayınlardan Arındırılması Ulusal Ajansı (ANAMA) Baş Mayın Temizleme Uzmanı Azer Hüseyinov, "Ermenistan kimyasal ve nükleer savaş başlığı taşıma özelliğine sahip Tochka-U füzesiyle savaş suçu işliyor. Gence'de 10 vatandaşımızı da bu füzeyle öldürdü" dedi.







70'TEN FAZLA MÜHİMMAT İMHA ETTİK

Azerbaycan'ın Fuzuli şehrine atılan ve patlamayan Tochka-U füzesi başında bilgi veren Hüseyinov şunları söyledi:

Rusya üretimi olan taktik 79M Tochka-U füzesi kimyasal ve nükleer başlıklar taşıma özelliğine sahip. 15 km'den 120 km uzağa kadar atılabilir. Fuzuli'de bir tarlaya düşmüş. Biz hemen bölgeye gelip alanın etrafını çevirdik. Bölge halkını tarlaya yaklaşmamaları konusunda uyardık. Askeri hedefleri vurma amaçlı bu füzeyi sivillere atıyorlar. Bu bir savaş suçudur.

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27 Eylül'den bu yana Ermenistan ordusu, şehirlerimize bu füzelerle saldırıyor. 25 ayrı bomba imha uzmanı ekiple Ermenilerin bombaladığı bölgelere düşen füze, roket ve patlayıcıları etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar 400'ün üzerinde ihbar aldık, 70'ten fazla patlamamış mühimmat bulduk ve temizledik.

Ermenistan ordusu ateşkese rağmen sivillerin üstüne bomba yağdırmaya devam ediyor. Sivillerin yaşadığı topraklarda böylesine tehlikeli bir füzeyi ateşlemesi, işgalci ülkenin askeri ve siyasi liderliğinin savaş suçu işlediğinin açık bir kanıtıdır.









SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Ermenistan güçleri, kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Hadrut yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenledi. Azerbaycan Ordusu sızma girişimini engellerken Ermenistan'a ait 3 Grad füze sistemi, 1 Tor- M2KM uçaksavar sistemi, 1 D-20 obüsü, 3 İHA ve çok sayıda Ermeni askerini etkisiz hale getirdi.

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