Eylem hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında eylem hazırlığındaki 6 terörist Hava Kuvvetleri destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. ANKARA -