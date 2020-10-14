SON DAKİKA... FETÖ İmamı Erkan Karaarslan CHP'lileri ihya etmiş

YÜKLÜ MİKTARDA İHALE VE ÇIKAR İLİŞKİSİ!



Yine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Müfettişlik yapan Hüseyin Soylu'ya 13 bin 600 lira, Genel Sekreter Yardımcısı Özlem Bayraktaroğlu'na muhtelif zaman dilimleri içerisinde yaklaşık 150 bin lira transfer ettiği anlaşıldı.Tüm bu transferlerin yanı sıra Erkan Karaarslan'ın Nermin Canyurt'a ise 2012 yılında yüklü miktarda para gönderdiği tespit edildi. Karaarslan tarafından para gönderilen Özlem Bayraktaroğlu ve Nermin Canyurt'un başkanlığını yaptıkları dairelerden yüklü miktarda ihale alması da çıkar ilişkisinin delili olarak değerlendiriliyor.





"GÖNÜL İLİŞKİM VARDI, DAİRE VE ARABA ALDI"



Özlem Bayraktaroğlu'nun adli makamlara verdiği son dakika ifadesinde, Karaarslan ile gönül ilişkisi olduğunu belirtmesi de ilginç bulundu. Şüpheli Bayraktaroğlu'nun ifadesinde, 2016 yılı Şubat ayında İstanbul Ataköy'den bir daire satın aldığını, o dönem gönül ilişkisi olduğu Erkan Karaarslan tarafından hesabına para gönderildiğini, 2015 yılında Kosifler Oto'dan 2. el olarak satın aldığı Land Rover marka cipin ücretini de Karaarslan'ın karşıladığını kaydetmesi dikkat çekti.