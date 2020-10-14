Halkın parası reklam panosuna harcandı

CHP'li İzmit Belediyesi, yeni temizlik araç alımını, İzmit belediyesi sınırları dışında AK Parti yönetimindeki Gebze belediyesi sınırları içinde yer alan reklam tabelalarında duyurdu. Belediyenin kendi sınırları dışında kalan bölgede halkın parasını afişlere harcaması ise tepki topladı. AK Parti İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, CHP'li belediyenin halkın parasını harcadığını belirterek, "En son Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan yanlış bilgilerle Gebze'de kocaman panoları doldurdu. Gebze'de çöp kamyonu aldık diye reklam yapmanın İzmit'e ne faydası var?" dedi.