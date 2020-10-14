Hatay'da yangın sonrası ilk fidanlar toprakla buluştu

Hatay'ın Belen ilçesinde başlayıp İskenderun ve Arsuz ilçelerinde de etkili olan yangın sonrası ilk ağaç dikimi ilçe protokolünün katımıyla İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Meslek Yüksek Okulunda (İMYO) gerçekleştirdi.

Yangından en fazla etkilenen alanlardan biri olan İMYO Kampüs çevresinde alanda fidanlar toprakla buluşurken, yer alan ormanlık alan yangından en fazla etkilenen yerlerden olurken, Kaymakam İskender Yönden, "Yangın sonrası topluma örnek olup, ilk ağaç dikimini gerçekleştiren İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'yi tebrik etti.

YAŞANAN FELAKET GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Yaşanan felaketin bir gerçeği daha ortaya koyduğunu belirten Kaymakam Yönden, "Bundan iki üç gün önce yaşanan felaket bir gerçeği ortaya koydu. Görevli olsun olmasın, halkın tamamı yardım için koştu. Ben izinliydim ancak duyar duymaz olay yerine geldim. Sadece ben gelmedim. Benim görevimdi fakat görevi olmadığı halde buradaki çoğu arkadaşımızda oradaydı ve en az zararla atlatmamızda bizlere destek oldular. Ama asıl önemli olan şu ki o zamanki birliktelik şu anda da devam ediyor. Yangın felaketi sırasında halkımızla yangının en az zararla atlatılması için el ele çalışarak çıkan zararı en aza indirdik. Hali hazırda soğutma çalışmaları devam etmektedir. Sayın Valimizin başkanlığında yapılan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ağaç dikme uygulamasının bugün ilk örneği İskenderun Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşmektedir."

11 KASIMDA KAPSAMLI BİR AĞAÇ DİKİMİ YAPILACAK

Tahminen 400 hektar bir alanda kayıplar değerlendirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve İçişleri Bakanımız yangından etkilenen yerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmişlerdir. Başta Hatay Valisi olmak üzere, Osmaniye Valisi, Adana Valisi ve Kahramanmaraş Valisi olayı yakından takip etmiştir. Belediye başkanlarımız hala yardıma ihtiyacı olanları tespit edebilmek için sahada çalışmalarını sürdürmektedirler. Ayrıca, Kızılay, AFAD ve canı yürekten çalışan iki dostum, Arsuz Kaymakamı ve Belen Kaymakamı gece gündüz uyumadan görevlerini yerine getirip yangın son bulana kadar görev yerlerinde bulunmuşlardır. Türkiye genelinde 11 Kasımda yine aynı birliktelikle ağaç ekmeye devam edeceğiz. Yanan her ağacın yerine yenisini ekeceğiz. Bugün bir başlangıç yapmamıza öncülük eden İSTE Rektörüne bir kez daha teşekkür ediyorum. Yangın süresince olay yerinde olan bütün Kaymakamlarımıza, Valilerimize ve Rektörümüze teşekkür ediyorum. Allah bizlere tekrar bu felaketleri yaşatmasın." dedi.





Son Dakika Haberi: Hatay'daki orman yangını ile ilgili dikkat çeken ayrıntı! Yangın çıkarma talimatı gazete üzerinden mi verildi?

SON DAKİKA HABERİ: Hatay yangını ile ilgili dikkat çeken ifade! Gördüklerini tek tek anlattı! ‘Gel gel burada şenlik var’