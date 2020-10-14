MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

AYDIN MÜSVEDDELERİ: Dün sözde öz yönetim ilanlarıyla vatanımızın bir bölümünü işgale kalktılar, bugün ağaçlarımıza, kuşlarımıza, yeşil bitki örtümüze nefret saçtılar. Dün masum insanlarımızı, Mehmetlerimizi, polislerimizi, korucularımızı katlettiler, bugün de aynı yerdeler. Hazin gelişmeler karşısında aydın müsveddelerinin tepkilerini duyanınız oldu mu? Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin haktan ve hakikatten yana tavrını göreniniz oldu mu? Savaşa hayır bildirileri hazırlayıp çözülmeye, çürümeye ve çöküşe boyun eğmemizi isteyen aklı ve kalbi esirleşmiş işbirlikçi güruhun itirazına tesadüf edeniniz oldu mu? Peki, terörist Demirtaş'ın hakkındaki iddiaları göğsüne asacağı şeref madalyası gibi gören CHP Genel Başkanı'ndan ses çıktı mı? Bırakınız büyüğünü, en küçük bir sitem işitildi mi? Hayata ve doğaya kasteden hainlerin elebaşı Demirtaş'la ilgili nazlı nazlı kahvaltı rezervasyonu yapanlar, evlerinin kapılarını açmak için hazır kıta bekleyenler, sorarım sizlere, nasılsınız İYİ misiniz?

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş yangın açıklaması "İblisin çocukları, ihanetin çakalları..." | Video

EN AĞIR CEZA VERİLMELİ: Ağacımıza, doğamıza, insanımıza kim ya da kimler sabotaj yapmışsa bulunup en ağır şekilde cezalandırılmaları ertelenemez bir hedeftir. Özellikle Ateşin Çocukları isimli PKK aparatı bir oluşum tüm dikkati üzerine çekmiştir. Ateşin böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şudur: Bunlar iblisin çocukları, ifridin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları, dahası yaptıkları her türlü kötülük ve menfur eylemlerden dolayı hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır. Dün emzikli bebeklerimize kurşun sıktılar, bugün ormanları yakıp canlıları ateşte kavurdular.

Devlet Bahçeli "Bakü'yü hedef yapanlar bir gece ansızın Erivan'ın bedel ödeyeceğini akıllarından çıkarmamalıdır" | Video

KOBANİCİ YOLDAŞLARINLA KUCAKLAŞ: CHP, bize Uygur Türklüğü konusunda parmak sallayamaz, istikamet çizemez, dikte edemez, tavsiye ve tembihte bulunamaz. Hele bir de Serok Ahmet var ki, gürültü patırtı çıkarmakta üstüne yoktur. Sen git Kobanici yoldaşlarınla kucaklaş, ecdadımızın geride kalan türbelerini boşaltmak için sözler ver, gücün yeterse kamyonlara yükleyip kaçabildiğin kadar kaç, belki kurtulur, belki yakayı kurtarırsın.

SİLAH ZORUYLA ALINMALI: Ermenistan sivilleri vurarak insanlık suçu işlemiştir. Çare yoktur, çözüm kalmamıştır, Dağlık Karabağ masada değil, sahada terör devleti Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır. Dağlık Karabağ, kahramanlık ve silah zoruyla Azerbaycan'a geçmelidir. Ateşkes ve diplomatik görüşmeler bundan sonra ele alınmalıdır.

Son dakika... MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert 'Erken Seçim' tepkisi | Video

KILIÇDAROĞLU SANA KİMLER NE VAAT ETTİ?

Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu düne kadar erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. CHP'ye oy veren kardeşlerim bile şaşkınlıkla soruyor: Ne oldu da birden seçim diye tutturdu? Kim aklına girdi? Kimin dolduruşuna geldi? Seçime gidip ne yapacaksın, nereye ulaşacaksın, sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler? Ankara'dan bir Bişkek mi çıkarmayı düşünüyorsun? Buna mı hazırlanıyorsun? Osman Kavala'ya duyduğun sempatinin altında yatan asıl neden Sorosçuların desteğini mi almak?

Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. Biz erken seçim talebini söyleyenden daha çok söyletenleri yani sahibinin sesini ve kimliğini merak ediyoruz. Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, seçimi falan boşver. Altının para ettiği bir dönemdeyiz, söz gümüşse sükût altındır, sükût et de biraz kazan. Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türk milleti Cumhur İttifakı'yla kutlu yarınlara yürüyecektir.

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