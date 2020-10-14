Kılıçdaroğlu ‘terör’ dedi ‘PKK’ diyemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da terör örgütü PKK tarafından çıkarılan yangınları değerlendirirken PKK'nın adını anmadı. Kılıçdaroğlu, dün TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak yaptığı konuşmada Hatay'da terör örgütü tarafından çıkarılan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Teröre karşıyız ama ağaçları seviyoruz, tabiatı seviyoruz, insanlarımızı seviyoruz, bütün canlıları seviyoruz, kâinatı seviyoruz, ekosistemi seviyoruz. Duran ve hareket etmeyen bir ağacı yakmak en büyük günahtır bana göre. Efendim teröristler yaktı. Zaten yakan teröristtir arkadaşlar. Ormanı yakan insan, bir insanı öldürmekten ne farkı var. Ha bir insanı öldürmüşsün ha bir ağacı kesmişsin yakmışsın" dedi. Kılıçdaroğlu'nun yangınları üstlenen terör örgütü PKK bağlantılı gruptan bahsetmemesi dikkat çekti.