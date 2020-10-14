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Valisi Osman Bilgin'den son dakika açıklaması: Vakaları gizleyen işletme...

Son dakika haberi... Valisi Osman Bilgin'den korkutan açıklama... Vali Bilgin, Kırklareli'nde artan vaka sayılarına ilişkin "İlimizde bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 14:24 Son Güncelleme: 14.10.2020 16:36 ABONE OL
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den son dakika açıklaması: Vakaları gizleyen işletme...

Son Dakika! Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, "İlimizde bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik" dedi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibariyle Kovid-19'a karşı yeni bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

"BUNDAN SONRA SOKAK, CADDE, EV, KÖY VE MAHALLE KARANTİNALARI YAPACAĞIZ"

Artık 24 saat alanda olacaklarını ifade eden Bilgin, "Bundan sonra sokak, cadde, ev, köy ve mahalle karantinaları yapacağız. Bugün itibariyle polis ve jandarmamızın da çalışma düzenini değiştiriyoruz. Gerekirse çalışma saatlerini de değiştireceğiz. Tüm kurumları, tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum." şeklinde konuştu. Tedbirlerin arttırılacağına dikkati çeken Bilgin, bundan sonra "6 saat uyuma geri kalan çalışma" sloganı ile hareket edileceğini kaydetti.

Vatandaşlardan daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getiren Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece maske, mesafe ve temizlik değil ayrıca pozitif vakalar ve bu vakaların temaslılarının hassasiyet göstermesi gerekiyor. Mücadeleye en yüksek katkıyı vermelerini bekliyoruz. Lütfen hastalarımız temaslılarını gizlemesinler.

Bunlar bizim için çok ciddi sıkıntı. İlimizde bir işletmede, vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik. Bundan sonra en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz. Bütün kurum müdürlerimiz artık teyakkuza geçecek."

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den son dakika açıklaması: Vakaları gizleyen işletme...
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