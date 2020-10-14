Konya’da suç örgütü operasyonu: 4 gözaltı

Konya'da gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletmek ve satmak' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 5 şüpheli tespit edildi. Operasyon için harekete geçen ekipler bu sabah eş zamanlı 5 farklı adrese baskın düzenledi.

Baskınlarda 4 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 11 adet av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 3 adet av tüfeği şarjörü, 11 bin 546 adet çeşitli fişek kovanı, 309 adet av tüfeği fişeği. 4 adet cep telefonu ile sim kart ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.