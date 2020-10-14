"Kürtçe'nin önünü AK Parti açtı"

İBB'nin sahnelenmesi için salon verdiği tiyatro oyununun terör propagandası olduğu ortaya çıktı. Terör gerekçesiyle yasaklanan oyun üzerinden hemen algı operasyonu başlatan odaklar, "Kürtçe tiyatro yasaklanıyor" diyerek yaygara yaptı. Konu İBB Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Kaymakamlığınca sahnelenmesi yasaklanan Beru oyunu gündeme geldi. Ak Parti İBB Meclis Üyesi Faruk Göktaş, oyunun dilinin Kürtçe olması sebebiyle değil terör propagandası nedeniyle yasaklandığının altını çizdi ve Kürtçe'nin Türkiye'deki serbestlik kazanmasını AK Parti'nin sağladığını anımsattı.

CHP'li İBB, Kürtçe olarak hazırlanan Beru isimli oyunun sahneleyeceğini duyurmuştu. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nın, oyundaki terör örgütü PKK propagandası sebebiyle oyunun sahnelenmesine yasak koymuştu. Terör örgütü sempatizanlarının yanı sıra muhalif kanattan da birçok kişi yasaklamaya tepki göstermişti.

AK Partili İBB Meclis Üyesi Gökkuş: AK Parti Kürtçenin önünü açtı | Video

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaparak söz konusu yasağın oyunun Kürtçe dilde olması nedeniyle değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklandığını ve adli sürecin başladığını açıklamıştı.

Valiliğin açıklaması ve adli sürecin başlamasına karşın İBB Meclisi'nde de tartışma konusu olan oyun ile ilgili Ak Partili Meclis Üyesi Gökkuş bir konuşma yaparak Kürtçe'nin kazandığı özgürlüğün Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) sayesinde olduğunun altını çizdi.

AK PARTİ KÜRTÇENİN ÖNÜNÜ AÇTI

Gökkuş, şu ifadelere yer verdi: "Tüm dillerin özellikle Kürt kardeşlerimizin dillerini serbestçe konuşamadığı bir dönemde onun önünü açan partidir. Ve Türkiye'de yaşayan tüm Türklerin, Kürtlerin, Arapların Romanların, Çerkezlerin, Boşnakların bu ülkenin asli unsuru olduğunu tüm dünyaya ilan eden bir partidir AK Parti"

"KÜRTÇE DİLİNİ İSTİSMAR EDİYORLAR"

Kürtçe kaset doldurmak istediğini açıklayan Ahmet Kaya'nın başına gelenleri işaret eden Gökkuş; Kaya'yı, Türkiye'de, kendi öz vatanında yaşayamaz hale getirenlerin bugün Kürt kardeşlerimizin dillerini istismar ettiklerini söyledi.

Oyunun Kürtçe olduğu için yasaklanmadığını vurgulayan Gökkuş, "Kürtçe tiyatro oyunu, Kürtçe konuşmak, Kürtçe kaset doldurmak ve Kürtçe türkü-şarkı söyleyebilmek ve Kürtçe TRT Kurdi'yi kurmak AK Parti'nin zamanında olmuştur. Ama Kürt kardeşlerimizi istismar edip Kürt bebekleri kundaklarında öldüren, bugün Diyarbakır'da evlatlarına sahip çıkmaya çalışan PKK'nın terör örgütüyle yandaş iş tutanlar bugün Kürtleri istismar etmeye hakları yoktur." dedi.

İTTİFAKLARINA ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN YAPIYORLAR

Valiliğin açıklamasından da söz eden Gökkuş, "İstanbul Valiliği'nin ve İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması ortadadır. Kimse Kürtler üzerinden siyaset yapmasın. Kendi ittifak ortaklarına 'şirin görüneceğiz' diye davranışlarda bulunmasın. Bu Türkiye için çok vahim sonuçlara sebebiyet verir. O yüzden resmi açıklamaları dikkate alarak Türkiye'nin birliğini bütünlüğünü sağlamak gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.