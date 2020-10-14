Pasaport reddi Nurullah’ın bir yılına mâl oldu

İstanbul'da üniversite sınavına girmek için hazırlanan Nurullah Ç., sınavdan birkaç gün önce kimliğini kaybetti. ÖSYM'nin sayfasında kimlik haricinde pasaport ile katılabileceğini gördü. Sınav günü geçerlilik süresi devam eden pasaportu ve sınav giriş belgesiyle Bayrampaşa'daki okula gitti. Girişteki kontrollerden başarılı bir şekilde geçen Nurullah Ç., memurların yönlendirmesiyle sınıfına giderek sınavın başlamasını bekledi. Sınav başlamadan kısa bir süre önce gelen memur genç Nurullah'a sınava pasaportla katılamayacağını söyleyip çıkmasını istedi. Neye uğradığını şaşıran genç, memuru takip ederek sınavın gerçekleşeceği sınıftan çıktı.

'HATA YAPTIK' DEDİLER

Pasaportu ile sınava katılım sağlayacak olan Nurullah Ç., memurun kendisine sınava kimlik haricinde hiçbir belge ile katılamayacağını söyledi. Giriş kapısındaki polis memurlarına yönlendirilen Nurullah Ç., kendisine gösterilen ÖSYM afişindeki giriş yasağı madde gösterilince okuldan çıkarak evine gitti. Eve giden genç, amcasını arayarak durumu anlattı ve tekrar amcası ile sınava gireceği okula geldi. Kendisinin kontrollerini sağlayan, sınava girişine izin vermeyen polis memurları ile konuştu. Memurlar hatalı olduklarını ve yanlış anlaşılma olduğunu, ÖSYM sorumlusu ile görüştüklerini fakat sınav saatinin geçmesi sebebiyle katılamayacağını söylediler.

BİR SENESİ ÇALINAN GENÇ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Aylarca hazırlandığı üniversiteye geçiş sınavına bir hata yüzünden giremeyen ve bir senesi yanan genç, sınava girmemesine sebep olan polis memurları hakkında tutanak tutturmak istedi. Tutanak tutturtmayan ve isimlerini vermeyen memurları için şikâyette buldu. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı okulun kamera görüntüleri izlendi ve polis memurların tespit edilmesi için gerekli adımlar atıldı. Soruşturma sürüyor.