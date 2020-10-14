SON DAKİKA! 14 Ekim korona tablosu: 14 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

11 Mart 2020 gününden bu yana Türkiye'de etkisini sürdüren corona virüs pandemisine ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde ilk koronavirüs vakası teşhis edilmesinden bu yana Sağlık Bakanlığı uzman ekipleri tarafından yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. Bu bağlamda Bakan Koca tarafından (bugün) 14 Ekim korona tablosu ve günlük son durum tablosu verilerinin paylaşılmasını bekleyenler 14 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? (14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 14 Ekim korona tablosu ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları verileri paylaşıldığında bu başlık altında öğrenebileceksiniz…