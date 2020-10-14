Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Covid ile grip testi aynı anda yapılacak

"VENTİLLİ MASKE 'BENCİL' BİR MASKEDİR"

Vatandaşların tüm uyarılara rağmen cerrahi maske yerine ventilli maske kullanmaya devam etmesiyle ilgili de önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bir de bu maske meselesi var. Maske, esas olarak kaynak kontrolüdür. Örneğin ben enfeksiyon taşıyor olabilirim ve bunu bilmiyor da olabilirim. Bir enfeksiyon kaynağıyım ve bulaştırabilirim. Kaynağı maske ile kontrol etmek zorundayız. Bu bilinci geliştirmemiz lazım. Maske takmadığınız zaman kendinizi riske edebilirsiniz ama karşınızdakini de hastalık riskine sokuyorsunuz. Ventilli maske dediğimiz, üzerinde hava akışının bulunduğu maskelerse, kesinlikle karşınızdakini korumayan maskelerdir. Siz ventilli maske ile kendinizi korurken karşınızdakini riske atarsınız. Aşıdaki gibi aynı saygısızlık olur. Bencil bir maskedir ventilli maskeler. Güvenli değildir, en iyisi üç katlı düz cerrahi maskelerdir."