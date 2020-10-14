Son dakika haberi! Engin Yıldırım ile gündeme gelen AYM’nin tartışmalı kararları

Darbe imalı paylaşım ile gündeme gelen ve bu eksende birbiri ardına son dakika gelişmelerinin yaşandığı Anayasa Mahkemesi (AYM) geçmişte verdiği ve zaman zaman uzun tartışmalara konu olan kararları ile hatırlanıyor. MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine vermek suretiyle "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçunu işleyen ve hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası verilen Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusuna hak ihlali yanıtı vermişti.
Yüksek Mahkeme, Berberoğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vererek yeniden yargılanmasına hükmetmişti.
ENİS BERBEROĞLU İÇİN YENİDEN TOPLANIYOR
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmedildi. Bugün saat 14.00'te toplanacak olan AYM, mahkemenin kararı uygulamaması ile ilgili olarak görüşecek.
AYM'nin son dakika tartışmalarına konu olan söz konusu tartışmalı kararı, ilk değil. Enis Berberoğlu dışında birçok şok kararı bulunuyor.
İşte bu kararlardan bazıları:
DUYANLARI ŞAŞIRTAN SON DAKİKA KARARI: AYM, teröre desteği fikir özgürlüğü saydı! (19 Aralık 2019)
Kürtçe PKK Marşını okuyan ve marşın bitiminde; "Önderimiz Başkan Öcalan" diyerek terörist başının propagandasını yapan Meki Katar'ı Anayasa Mahkemesi akladı, terör propagandasını fikir özgürlüğü sayan manidar bir karara imza atarak devleti 9 bin 150 lira tazminat ödemeye mahkûm etti.
Anayasa Mahkemesi terör yandaşlarına devletin kapısını açtı! (01 Aralık 2019)
AYM, CHP'nin talebi üzerine 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında getirilen memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı aranmasına yönelik düzenlemeyi iptal etti.
Terör bildirisine AYM'den tam destek! (26 Aralık 2019)
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) teröre destek veren sözde "Barış Bildirisi'ne" imza atan 40 akademisyenle ilgili verdiği son dakika hak ihlali kararı ile de tartışmaların odağında yerini almıştı.
Vatan hainine destek veren hâkime ödül! (22 Şubat 2019)
"Barış Bildirisi" başlığı altında terör örgütü PKK'ya destek veren imzacı akademisyenleri aklayan karara imza atan Anayasa Mahkemesi'nin vatan haini Can Dündar'ın tahliyesi için rapor yazan hâkim Murat Şen'i de Anayasa mahkemesi genel sekreterliğine getirdiği öğrenildi.
Mankurt yetiştirme merkezlerine AYM'den cansuyu! (13 Temmuz 2015)
FETÖ gibi emperyal silahlı bir çetenin üreme merkezi olan dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı Anayasa Mahkemesi, oyçokluğu ile iptal etti.
AYM vatan haini Can Dündar'ı Kurtardı! (25 Şubat 2016)
Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet gazetesinde MİT TIR'ları görüntülerini deşifre eden Can Dündar hakkında verilen tutuklama kararının hak ihlali olduğunu belirtti ve tartışmalı bir son dakika kararına daha imza attı. Vatan haini Dündar bu karardan yararlanıp yurt dışına kaçtı.
Polisin suçla mücadelesine AYM'den darbe! (30 Şubat 2020)
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine polisin siber suçlarla mücadelesini zorlaştıran bir karara imza attı. Mahkeme, polisin sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının tespiti amacıyla internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasına, sanal ortamda araştırma yapmasına yönelik kanun hükmünü iptal etti.
AYM'den Vandalizme destek! (11 Eylül 2020)
Anayasa Mahkemesi'nin "Şehirlerarası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez" hükmünü iptal ederek, vandalların önünü açtı.
AYM'ye göre Berberoğlu'nun yaptığı suç değil! (17 Eylül 2020)
Anayasa Mahkemesi; kamu hukukunu tersyüz ederek Enis Berberoğlu için hak ihlali kararı aldı. Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği ortaya çıkmıştı. Berberoğlu, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadiyla açıklamak" suçunu işlemişti.