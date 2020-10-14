Son dakika haberi! Engin Yıldırım ile gündeme gelen AYM’nin tartışmalı kararları

Darbe imalı paylaşım ile gündeme gelen ve bu eksende birbiri ardına son dakika gelişmelerinin yaşandığı Anayasa Mahkemesi (AYM) geçmişte verdiği ve zaman zaman uzun tartışmalara konu olan kararları ile hatırlanıyor. MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine vermek suretiyle "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçunu işleyen ve hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası verilen Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusuna hak ihlali yanıtı vermişti.

Yüksek Mahkeme, Berberoğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vererek yeniden yargılanmasına hükmetmişti.