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Son dakika haberi: Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde 5 'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'ta düzenlenen hava harekatında 5 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 21:43 Son Güncelleme: 14.10.2020 21:50 ABONE OL
Son dakika haberi: Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi: Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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