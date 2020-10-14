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Son dakika: 'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 büyük kente giriş-çıkış yasağı

Son dakika haberi... salgınıyla mücadelede zor günler yaşıyor. Salgının ilk döneminde ağır kayıplar veren İran'da vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesiyle yeni yasaklar gelmeye devam ediyor. İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu beş büyük kente üç gün süreyle giriş-çıkış yasağı getirildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Said Nemeki'den gelen açıklama ise salgının boyutunu gözler önüne serdi. Nemeki, salgının ülkede tehlikeli bir duruma geldiğini ve hasta sayısında büyük artış kaydedildiğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 12:32 ABONE OL
Son dakika: İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 büyük kente giriş-çıkış yasağı

İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu beş büyük kente üç gün süreyle giriş-çıkış yasağı getirildi.

SAĞLIK BAKANI: SALGIN ÜLKEDE TEHLİKELİ DURUMDA

Sağlık Bakanı Said Nemeki, Bakanlar Kurulu toplantısı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının ülkede tehlikeli bir duruma geldiğini ve hasta sayısında büyük artış kaydedildiğini söyledi.

VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU KENTLERDE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Nemeki, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye salgını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla vakaların yüksek olduğu Tahran, Kerec, Meşhed, İsfahan ve Urumiye'ye 15-17 Ekim tarihlerinde giriş-çıkış yasağı getirilmesini önerdiğini aktardı.

Ruhani'nin öneriyi kabul ettiğini ve söz konusu beş büyük kente yönelik üç gün süreyle giriş-çıkış yasağı talimatını ilgili tüm kurumlara ilettiğini belirten Nemeki, şunları kaydetti:

"Kovid-19'la ilgili yaptığımız değerlendirmeler neticesinde salgında ciddi bir sıçrama olduğu sonucuna vardık. Salgın hızla yayılıyor. Bu, ülke için tehlike alarmı demektir. Daha az yolculuk yapılmalı ve sağlık kurallarına daha fazla riayet edilmeli."

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Son dakika: İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 büyük kente giriş-çıkış yasağı
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