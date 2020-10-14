Son dakika: İstanbul’da sahte içkiden ölü sayısı 9’a çıktı! Ölümlerden sorumlu 4 kişi adliyeye sevk edildi

DEPO BASKINLARINDA 15 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇTİ
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kartal'da sahte içkiden hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Ş. konusu ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıca Gaziosmanpaşa'da sahte içkinden ölen Halit Yüce konusu ile ilgili gözaltına alınan Adnan P.'de cinayetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son dakika haber: İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Anadolu yakasında 4, Avrupa yakasında 5 olmak üzere ölü sayısı 9'a yükseldi. Konuyla ilgili toplamda 7 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Dün Bahçelievler'de Sevim Şenkaya'nın sahte içkiden ölmesi ile ilgili 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK OLDU
Bugün Kartal'da geçtiğimiz günlerde yine sahte içkiden hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Ş.'nin ölümü ile ilgili 3 kişi Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kartal Anadolu adliyesine sevk edilen, şüphelilerin dağıtım işini yaptıkları tespit edildi.
Ayrıca Gaziosmanpaşa'da 11 Ekim günü Halit Yüce'nin hayatını kaybettiği 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı sahte içki konusu ile ilgili şüpheli Adnan P. gözaltına alındı. Adnan P'de işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa adliyesine sevk edildi.
SAHTE İÇKİ DEPOLARI TEK TEK BASILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sahte içki satışı ve imalatına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda Avcılar'da 6 ton, Başakşehir'de 7 ton, diğer ilçelerde de 2 ton olmak üzere yaklaşık 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Bazı malzemelerin kozmetik kutularında veya üzerinde "dikkat kırılır" ibaresi bulunan kutularda saklandığı görüldü.
Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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