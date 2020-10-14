Son dakika: MHP'den, darbe kokan paylaşıma tepki!

MHP, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına anlamlı bir mesajla tepki gösterdi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHP'nin sembolü 3 hilal ve yanan ışıklar yer aldı. Paylaşıma, "Kararan gecelere #ışık, Kararan kalplere #nur, Karanlık emellere #sur MHP" notu eklendi.

NE OLMUŞTU?

AYM Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nin, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına direnmesi sonrası skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Kişisel sosyal medya hesabından AYM'nin gece çekilen bir karesini paylaşan Yıldırım, "Işıklar yanıyor" şeklinde darbe kokan ifadeler kullanmıştı.

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