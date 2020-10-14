Tunceli’de 5 sığınak imha edildi, tonlarca malzeme ele geçirildi

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda 5 sığınak imha edilirken çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait 5 sığınak imha edildi.





Sığınaklar içerisinde, bin 125 kilogram un, 125 kilogram şeker, 140 kilogram pirinç, 200 kilogram peynir, 40 kilogram turşu, 170 paket makarna, 100 kilogram zeytin, 90 litre sıvı yağ, 56 kilogram helva, 120 kilogram bulgur, 90 kilogram tütün, 20 kilogram çay, 105 kilogram tuz, 6 kilogram reçel, 17 paket maya, 5 kilogram salça, 2 tüplü sac, 100 metre kablo, 4 testere, 5 küçük tüp, 1 büyük tüp, 140 pil, 4 bant, 20 çift çorap, 150 metre branda, 360 metre sera naylonu, 2t şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.





Tunceli Valiliği tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.