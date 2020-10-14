Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Türkiye Sırbistan milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. grup dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor. Turnuvaya kötü bir başlangıç yapan Türkiye, oynadığı üç maçta galibiyetle tanışamadı. İki beraberlik ve bir mağlubiyet ile sahadan ayrılan Milliler, bugün üç puanın sahibi olmak istiyor. Türkiye Sırbistan maçı öncesi son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, mücadelenin canlı yayın kanalı da merak konusu oldu. Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorusunun cevabı bugün en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milli Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Okay, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Sırbistan: Dmitrovic, Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milikovic-Savic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic
Türkiye ile Sırbistan'ı karşı karşıya getirecek olan mücadele, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. Edinilen son dakika bilgisine göre, Türkiye Sırbistan maçının şifresiz yayınlanacağı duyuruldu. Peki, Türkiye Sırbistan milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte, Türkiye Sırbistan maçının canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;
TARİH: 14.10.2020
SAAT: 21:45
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu
HAKEM: Georgi Kabakov .
YAYIN KANALI: TRT 1 / Şifresiz
Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak. Türkiye-Sırbistan maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.
Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.
Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
GÜNEŞ'İN 67. SINAVI
Türkiye Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan karşılaşmasıyla A millilerin başında 67. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 66 maçta 32 galibiyet aldı, 16 kez mağlup oldu, 18 beraberlik yaşadı. Türkiye, Güneş yönetimindeki söz konusu maçlarda 98 gol atarken, kalesinde ise 59 gol gördü.
ÜÇ İSİM AYRILDI
Milli takımda Sırbistan maçı öncesi üç futbolcu kamptan ayrıldı. Sarı kart cezalısı olan Ozan Kabak, Almanya'ya döndü. Sakatlığı bulunan Kaan Ayhan zaten Rusya maçı öncesinde kadrodan çıkmıştı. Almanya maçının yıldızı Efecan Karaca da sakatlığı nedeniyle Alanya'ya gitti.