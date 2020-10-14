Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Türkiye Sırbistan milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. grup dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor. Turnuvaya kötü bir başlangıç yapan Türkiye, oynadığı üç maçta galibiyetle tanışamadı. İki beraberlik ve bir mağlubiyet ile sahadan ayrılan Milliler, bugün üç puanın sahibi olmak istiyor. Türkiye Sırbistan maçı öncesi son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, mücadelenin canlı yayın kanalı da merak konusu oldu. Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorusunun cevabı bugün en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milli Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Okay, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milikovic-Savic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK VE ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Sırbistan'ı karşı karşıya getirecek olan mücadele, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. Edinilen son dakika bilgisine göre, Türkiye Sırbistan maçının şifresiz yayınlanacağı duyuruldu. Peki, Türkiye Sırbistan milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Türkiye Sırbistan maçının canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;