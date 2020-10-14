Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Türkiye Sırbistan milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler

maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Türkiye Sırbistan milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. grup dördüncü maçında sahasında 'ı ağırlıyor. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, ilk 11'ler de netleşti. Zorlu mücadeleye dakikalar kala, Sırbistan maçının canlı yayın kanalı merak konusu oldu. Mücadeleyi canlı ve şifresiz olarak seyretmek isteyen futbol severler ve şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Milli maç hangi kanalda ve saat kaçta? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 20:50 ABONE OL
Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Türkiye Sırbistan milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. grup dördüncü maçında 'ı konuk ediyor. Turnuvaya kötü bir başlangıç yapan , oynadığı üç maçta galibiyetle tanışamadı. İki beraberlik ve bir mağlubiyet ile sahadan ayrılan Milliler, bugün üç puanın sahibi olmak istiyor. maçı öncesi son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, mücadelenin canlı yayın kanalı da merak konusu oldu. canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorusunun cevabı bugün en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milli Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Okay, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milikovic-Savic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK VE ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Sırbistan'ı karşı karşıya getirecek olan mücadele, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. Edinilen son dakika bilgisine göre, Türkiye Sırbistan maçının şifresiz yayınlanacağı duyuruldu. Peki, Türkiye Sırbistan milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Türkiye Sırbistan maçının canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;

Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Türkiye Sırbistan milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler

TARİH: 14.10.2020

SAAT: 21:45

STADYUM: Türk Telekom Stadyumu

HAKEM: Georgi Kabakov .

YAYIN KANALI: TRT 1 / Şifresiz

Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak. - maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Türkiye Sırbistan milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta 2 puanla üçünü sırada yer alırken, ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.

Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Türkiye Sırbistan milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Türkiye Sırbistan milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler

GÜNEŞ'İN 67. SINAVI

Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmasıyla A millilerin başında 67. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 66 maçta 32 galibiyet aldı, 16 kez mağlup oldu, 18 beraberlik yaşadı. , Güneş yönetimindeki söz konusu maçlarda 98 gol atarken, kalesinde ise 59 gol gördü.

ÜÇ İSİM AYRILDI

Milli takımda maçı öncesi üç futbolcu kamptan ayrıldı. Sarı kart cezalısı olan Ozan Kabak, Almanya'ya döndü. Sakatlığı bulunan Kaan Ayhan zaten Rusya maçı öncesinde kadrodan çıkmıştı. Almanya maçının yıldızı Efecan Karaca da sakatlığı nedeniyle Alanya'ya gitti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Türkiye Sırbistan milli maç hangi kanalda canlı izlenecek? İşte ilk 11'ler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA