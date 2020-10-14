Üniversitelerin açılması ve yüz yüze eğitim hakkında Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesinin ardından üniversitelerin durumu merak ediliyordu. Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e bir tavsiye kararı iletilmiş ve bu doğrultuda da birçok üniversite uzaktan eğitime geçildiğini bildirmişti. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020-2021 üniversitelerin açılması hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Fahrettin Koca, kendisin yöneltilen 'Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verirken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı. Önümüzdeki iki, üç haftayı işaret eden Bakan Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması hakkında şunları söyledi;